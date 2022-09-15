اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:24 م
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خبراء إسبانيين ينصحون بتناول ملعقتين من زيت الزيتون يوميا لخفض خطر الوفاة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:00 م
خبراء إسبانيين ينصحون بتناول ملعقتين من زيت الزيتون يوميا لخفض خطر الوفاة زيت الزيتون
كتبت أمل علام

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ينصح خبراء جامعة ميجيل هيرناندز الإسبانية، بتناول ملعقتين أو أكثر من زيت الزيتون يوميا، لأنه يخفض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 31%.

ويشير خبراء الجامعة إلى أن تناول زيت الزيتون بانتظام يوميا، يساعد على تخفيض خطر الوفاة من جميع الأسباب على المدى الطويل بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وجاء في البيان المنشور على موقع الجامعة الرسمي "بعد دراسة وتحليل النظام الغذائي لأكثر من 1.5 ألف مشترك على مدى 18 عاما، توصل الباحثون إلى استنتاج يفيد بأن تناول زيت الزيتون بانتظام يؤدي إلى خفض خطر الوفاة من جميع الأسباب، بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان"، وينصح الباحثون بـ"تناول ملعقتي طعام أوأكثر من زيت الزيتون يوميا وبصورة منتظمة".

ويضيف الباحثون "بعد مضي 18 عاما، اتضح مقارنة بعدم تناول زيت الزيتون، أن تناول ملعقتين أو أكثر منه بصورة منتظمة يوميا يخفض خطر الوفاة بنسبة 31% من جميع الأسباب، ومن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 46% ومن السرطان بنسبة 51%".

 


زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون

زيت الزيتون يقى من امراض القلب

امراض القلب والاوعية الدموية

الحماية من الوفاة من السرطان

زيت الزيتون يحمى من اسباب الوفاة



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