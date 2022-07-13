خبيرة تغذية:تناول 20 جرامًا من الشيكولاتة الداكنة بالنهار يوميا مفيد لصحة القلب

أكدت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا أخصائية التغذية بوزارة الصحة بموسكو، أن الشوكولاتة الداكنة مفيدة للقلب والأوعية الدموية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة RIA Novosti .

وَأضافت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه من الأفضل تناول 15-20 جراما من الشوكولاتة الداكنة في النصف الأول من النهار يوميا للحصول على الفائدة المطلوبة للقلب والأوعية الدموية.

وقالت، إنه "من الصعب وجود شخص لا يحب الشيكولاتة، خاصة أن نتائج دراسات عديدة، تشير إلى أن الاستهلاك المعتدل للشوكولاتة الداكنة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحسن مستوى ضغط الدم وعملية التمثيل الغذائي للدهون، ووظائف الدماغ، وأكثر أصناف الشيكولاتة فائدة هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من حبوب الكاكاو - ما لا يقل عن 70% - ومحتوى سكر منخفض نسبيًا - لا يزيد عن 25% ، وهو ما يتوافق مع الأنواع المرة وبعض أنواع الشوكولاتة الداكنة ".

وأضافت، تحتوي بذور الكاكاو على مواد مغذية مفيدة ومضادة للأكسدة والالتهابات، حيث تحتوي على مواد شبه قلوية -ثيوبرومي، كافيين، والبوليفينول وعناصر معدنية - الفوسفور والكبريت والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكلور والكالسيوم والصوديوم، و النحاس والكوبالت والموليبدينوم والزنك والحديد والمنجنيز، ومن الفيتامينات، تحتوي حبوب الكاكاو على بروفيتامين А و РР وВ1 و В2.

وأشارت، إلى أنه من الأفضل تناول الشيكولاتة في النصف الأول من النهار لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية (500-540 سعرة حرارية في 100 جم)، وهي مفيدة بصورة خاصة للأشخاص الأصحاء، وبالنسبة لمن يعاني من أمراض مزمنة ومشكلات صحية، عليهم استشارة الطبيب بشأن تناول الشبكولاتة.

وأكدت، لا ينصح بإعطاء الشيكولاتة والمواد الغذائية الأخرى المحتوية على مادة الكافيين إلى من هم دون الثالثة من العمر، كما يجب على النساء الحوامل والمرضعات عدم الإفراط بتناول الشيكولاتة.

وأوضحت، إلى أن أنواع الشوكولاتة الأخرى المحتوية على المربى والكريم والبسكويت والزبيب تحتوي على نسبة منخفضة من بذور الكاكاو، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، وبالإضافة إلى ذلك، هذه الإضافات تزيد من السعرات الحرارية للشوكولاتة، مضيفة، لذلك تبقى الشوكولاتة الداكنة والمرة أكثر أنواع الشوكولاتة فائدة للجسم، وتزداد فائدتها أكثر عند إضافة المكسرات لها.