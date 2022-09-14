السجن 15 سنة لـ"بوهيجي سيارات" بتهمة سرقة تليفون من سيدة داخل مسكنها

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسي سراج الدين، والمستشار أكرم محمدين الفاضلي وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، بالسجن 15 سنة للمتهم " إ.م.م' بهيجي سيارات لاتهامه بالسرقة .

تعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 5470 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد ببلاغ من ضبط المتهم أثناء سرقته سيدة داخل الشقة محل سكنها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه عقب تواجد المجني عليها" إ.ع.ع" 44 سنة بالشقة محل سكنها، تنامي إلي لمسامعها صوت فتح باب الشقة، فتوجهت آلية لاستبيان الأمر، ففوجئت بالمتهم " إ.م.م" بهيجي سيارات، محرزا سلاح أبيض سكين مهددا إياها فصرخت واستغاثات بالجيران فتعدي عليها وأصابها، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية شل حركتها، واستولي علي هاتفها المحمول وفر هاربا، وتمكن الأهالي من الإمساك به واصطحابه إلي قسم شرطة برج العرب، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.