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أخبار × 24 ساعة.. إعلان تنسيق المرحلة الثالثة وترشيح 190849 طالبا بالكليات والمعاهد

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إعلان تنسيق المرحلة الثالثة وترشيح 190849 طالبا بالكليات والمعاهد التنسيق - معامل التنسيق
كتب محمود راغب

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التعليم العالى

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

اخبار مصر



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