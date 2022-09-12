أخبار × 24 ساعة.. إعلان تنسيق المرحلة الثالثة وترشيح 190849 طالبا بالكليات والمعاهد

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أخبار × 24 ساعة.. إعلان تنسيق المرحلة الثالثة وترشيح 190849 طالبا بالكليات والمعاهدالإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:00 ص
التنسيق - معامل التنسيق
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