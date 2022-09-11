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السفارة البريطانية بالقاهرة تفتح دفتر عزاء فى وفاة الملكة إليزابيث غدا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 04:33 م
السفارة البريطانية بالقاهرة تفتح دفتر عزاء فى وفاة الملكة إليزابيث غدا دفتر عزاء فى السفارة البريطانية بالقاهرة
كتبت رباب فتحى

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أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة فتح دفتر عزاء لمن يرغب في تقديم واجب العزاء فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك من الاثنين 12 سبتمبر إلى الخميس 15 سبتمبر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً

وقالت السفارة على صفحتها على "فيس بوك" إن الحضور يمكن أن يأتوا في تلك الأوقات والدخول من بوابة مقر إقامة السفير بالسفارة البريطانية فى جاردن سيتى. وأوضحت أن جميع زوار السفارة سيخضعون للتفتيش الأمني. من الممكن وضع الزهور، لكن يرجى عدم إحضار حقائب أو أشياء كبيرة الحجم.

وأضافت السفارة تعد وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية لحظة حزن شديد للمملكة المتحدة وللعديد من الآخرين حول العالم. لقد خدمت بلدها بشرف وسمو لمدة سبعين عامًا.

وتدخل المملكة المتحدة الآن فترة حداد رسمي ستستمر حتى جنازة صاحبة الجلالة يوم الاثنين 19 سبتمبر.

وأوضحت السفارة أنه يمكن أيضًا إرسال رسائل التعزية عبر الانترنت وسيتم إرسال مجموعة مختارة من هذه الرسائل إلى أفراد العائلة المالكة.

 

 


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دفتر عزاء فى وفاة الملكة اليزابيث

اليوم السابع بلس



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