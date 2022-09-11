وزارة الأوقاف تعتمد 1600 قرض حسن على 4 دفعات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ، اعتماد 1600 قرض حسن من الأوقاف للعاملين بالأوقاف والجهات الحكومية والقطاع العام على أربع دفعات الأولى دفعة صرف أكتوبر بواقع 400 استمارة والثانية دفعة صرف نوفمبر بواقع 400 استمارة و الثالثة دفعة صرف يناير بواقع 400 استمارة و الرابعة دفعة صرف فبراير بواقع 400 استمارة.

ودعت الوزارة المتقدمين باستمارات أو إلكترونيا عبر الموقع مراجعة إدارة البر بمديرية الأوقاف كلُُ في محافظته مطلع الأسبوع المقبل للاطلاع على الكشوف المعتمدة علما بان استمارة التقديم وجميع إجراءاته مجانية بدون مقابل وبدون أي مصروفات إدارية ، وكذلك سداد القرض يتم بدون أية فوائد أو مصاريف إدارية أو خصومات تحت أي مسمى .

وأعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، أسماء المجموعة الأولى لمن تنطبق عليهم شروط القرض الحسن، من العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام، موجهة بضرورة طباعة استمارة القرض وفق النماذج المرفقة كل وفق طبيعة الجهة التي يعمل بها، علمًا بأن الاستمارات مجانًا بدون أي مصروفات إدارية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه على الراغبين في استكمال إجراءات القرض الحسن عمل ما يلي:

1- طباعة النموذج الخاص به واستيفاء بياناته واعتماده من جهة عمله وذلك في موعد أقصاه يوم 30/ 9/ 2022م.

2- تسليم الاستمارة بعد اعتماد جهة العمل التي يعمل بها المتقدم لمديرية الأوقاف في نطاق محافظة مقدم الطلب (بدون سداد أية رسوم) في موعد غايته يوم 5 من شهر أكتوبر2022م ومن يتخلف عن هذا الموعد يعد متنازلًا عن القرض.

3- تتحمل كل مديرية أوقاف مسئولية إعداد كشوف بالمتقدمين بالاستمارات المستوفاة والمعتمدة من جهات عملهم وفق المواعيد المحددة بعاليه، على أن يتم تسليم هذه الكشوف والاستمارات المرفقة في موعد أقصاه يوم 10 أكتوبر 2022م، ويتحمل مدير المديرية ومسئول القرض بالمديرية المسئولية حال التأخير عن تسليم الكشوف والاستمارات لإدارة القرض بديوان عام وزارة الأوقاف.