مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا تحدد الأوراق المطلوبة لملف التقدم

كتب محمود طه حسين

حددت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، الأوراق المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي، للطلاب المقبولين كالتالى:

- طباعة نتيجة ترشيح الطالب للمدرسة من الموقع الرسمى للوزارة .

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية + 4 صور منها .

- عدد 1 شهادة ميلاد أصل + 4 صور منها.

*عدد 8صور شخصية + 10 أظرف بريدية .

-ايصال تأمين اللاب توب بمبلغ 3000 جنية .

- شهادة صحية معتمدة بكشف طبى باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومى أو التأمين الصحى

- عدد 3 صور بطاقة الرقم القومى لولى الامر + 3أظرف بلاستيكية بكبسولة

- ايصال سداد الرسوم الدراسية (1000) جنية للطلاب فى المدارس الحكومية والرسمية للغات ، أما المدارس الخاصة يقوم ولى الأمر باحضار افادة من الادارة التعليمية التابع لها مدرسته بأخر مبلغ مصرفات تم دفعة فى العام السابق وتكون مختومة بخاتم الشعار ، أما المدارس الدولية فيتم دفع الرسوم كاملة والتى تبلغ ثلاثون ألف جنيه.

- الدفع على حساب مدارس المتفوقين فى البريد المصرى .

يقوم ولى الأمر بالتقدم بالأوراق الخاصة بالطالب الأب (أو الام ومعها توكيل من الأب أو ولاية تعليمية أو وصاية فى حالة وفاة الاب لاقدر الله إحضار شهادة الوفاة.

- يجب استكمال ملف التقديم وطباعة اخطار النتيجة الذي ظهر من خلال الموقع مع طلب الالتحاق المرفق هنا واستكماله وتكون التوقيعات بالمدرسة المقبول بها الطالب من ولي الأمر نفسه بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة.

- لا يوجد تحويل أو نقل تحت مسمي تقليل اغتراب وعلى الطالب المقبول الالتزام بالمدرسة المسكن عليها في حال تقدمه إليها.

- إذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المسكن عليها في خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يسقط حقه في الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ويعتبر عدم تقدمه بمثابة اعتذار عن مكانه في المدرسة المسكن عليها.

- المصروفات وتأمين اللاب تدفع بمكاتب البريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات ويتم تسليم إيصال الدفع بالمدرسة.