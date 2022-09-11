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بدء تسجيل رغبات الناجحين فى الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية غدا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 06:14 م
بدء تسجيل رغبات الناجحين فى الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية غدا الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، تقرر فتح باب تنسيق الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني بداية من غدٍ الاثنين ولمدة خمسة أيام، تنتهي الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر 2022م. 
 
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، أنه متاح التسجيل خلال تلك الفترة أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها الثلاثة: (العلمي- الأدبي -الشعبة الإسلامية)، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك فإن التسجيل متاح للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول وتخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى.
 
 
 

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