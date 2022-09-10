اليوم السابع
Ads
السبت، 10 سبتمبر 2022 10:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

6 خطوات يفعلها "مجلس الانضمام" لإعلان تشارلز الثالث ملكا بعد وفاة الملكة

السبت، 10 سبتمبر 2022 10:27 ص
6 خطوات يفعلها "مجلس الانضمام" لإعلان تشارلز الثالث ملكا بعد وفاة الملكة البرلمان البريطاني - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد إعلان قصر باكنجهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تنتظر بريطانيا ملكا جديدا، وهو الأمير تشارلز الثالث الذي سيتم إعلانه ملكا اليوم السبت خلال انعقاد مجلس الانضمام بالعاصمة لندن، ولأول مرة في التاريخ، سيتم بث الإعلان الرسمي للملك الجديد على التليفزيون.

أولا: يبدأ الأمير وليام والملكة القرينة ومستشاري الملكة الآخرين في الوصول إلى قصر سانت جيمس هذا الصباح، وكذلك بعض أفراد العائلة المالكة.

ثانيا: يجتمع عقد مجلس الانضمام اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت لندن في قصر سانت جيمس بالعاصمة، وسيتم إعلان تشارلز الثالث ملكًا رسميًا.

ثالثا: يجتمع مجلس الملكة الخاص - الذي يضم سياسيين وكبار رجال الدين وقضاة المحكمة العليا - بدون الملك لإعلان الملك الجديد وترتيب الأعمال المتعلقة بالإعلان.

رابعا: يعقد الملك أول مجلس خاص له وسيقدم إعلانه الشخصي ويقسم اليمين على "تولي واجبات ومسؤوليات السيادة" والسير على خطى والدته.

خامسا: يتم قراءة أول إعلان علني للملك الجديد في الهواء الطلق من شرفة محكمة فرياري في قصر سانت جيمس، ومع تلاوة الإعلان ، سيتم إطلاق 41 طلقة تحية من قبل المدفعية الملكية بالحصان الملكي في هايد بارك.

سادسا: ترفع الأعلام إلى الصاري بالكامل في الساعة 1 مساءً وتبقى هناك لمدة 24 ساعة لتتزامن مع الإعلانات قبل العودة إلى نصف الصاري.


تشارلز

الملك تشارلز الثالث

الملكة إليزابيث

الملكة اليزابيث الثانية

وفاة الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث

اليزابيث

ملكة بريطانيا

اخبار بريطانيا

باكنجهام

بكنغهام

قصر بكنغهام

Queen Elizabeth II

الحكومة البريطانية

وفاة الملكة اليزابيث

الملك تشارلز

ليز تراس

اليوم السابع



الموضوعات المتعلقة

لأول مرة فى التاريخ.. تلفزيون بريطانيا يذيع جلسة مجلس الانضمام لإعلان الملك

السبت، 10 سبتمبر 2022 09:33 ص

من السياسة للحياة الشخصية.. 5 محطات استثنائية فى حياة الملكة إليزابيث.. صدفة الجلوس على عرش بريطانيا.. أزمة الأميرة ديانا.. بريكست وأيرلندا الشمالية.. فضائح أندرو الجنسية.. وتخلى هارى وميجان عن الانتماء الملكى

السبت، 10 سبتمبر 2022 05:00 ص

ما هى صلاحيات ملك بريطانيا الجديد؟

السبت، 10 سبتمبر 2022 04:34 ص

14 زيارة قامت بها ملكة بريطانيا لدول عربية.. رقصات الجمال والأغانى السودانية احتفاء بزيارتها للخرطوم.. أول شخصية ملكية تزور "الخليج".. قادت السيارة مع الملك الراحل عبدالله وظهرت بالحجاب فى الإمارات (صور)

السبت، 10 سبتمبر 2022 03:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة