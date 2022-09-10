6 خطوات يفعلها "مجلس الانضمام" لإعلان تشارلز الثالث ملكا بعد وفاة الملكة

كتب عبد الوهاب الجندى

بعد إعلان قصر باكنجهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تنتظر بريطانيا ملكا جديدا، وهو الأمير تشارلز الثالث الذي سيتم إعلانه ملكا اليوم السبت خلال انعقاد مجلس الانضمام بالعاصمة لندن، ولأول مرة في التاريخ، سيتم بث الإعلان الرسمي للملك الجديد على التليفزيون.

أولا: يبدأ الأمير وليام والملكة القرينة ومستشاري الملكة الآخرين في الوصول إلى قصر سانت جيمس هذا الصباح، وكذلك بعض أفراد العائلة المالكة.

ثانيا: يجتمع عقد مجلس الانضمام اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت لندن في قصر سانت جيمس بالعاصمة، وسيتم إعلان تشارلز الثالث ملكًا رسميًا.

ثالثا: يجتمع مجلس الملكة الخاص - الذي يضم سياسيين وكبار رجال الدين وقضاة المحكمة العليا - بدون الملك لإعلان الملك الجديد وترتيب الأعمال المتعلقة بالإعلان.

رابعا: يعقد الملك أول مجلس خاص له وسيقدم إعلانه الشخصي ويقسم اليمين على "تولي واجبات ومسؤوليات السيادة" والسير على خطى والدته.

خامسا: يتم قراءة أول إعلان علني للملك الجديد في الهواء الطلق من شرفة محكمة فرياري في قصر سانت جيمس، ومع تلاوة الإعلان ، سيتم إطلاق 41 طلقة تحية من قبل المدفعية الملكية بالحصان الملكي في هايد بارك.

سادسا: ترفع الأعلام إلى الصاري بالكامل في الساعة 1 مساءً وتبقى هناك لمدة 24 ساعة لتتزامن مع الإعلانات قبل العودة إلى نصف الصاري.