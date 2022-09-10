لأول مرة فى التاريخ.. تلفزيون بريطانيا يذيع جلسة مجلس الانضمام لإعلان الملك

كتب عبد الوهاب الجندى

بعد إعلان قصر باكنجهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تنتظر بريطانيا ملكا جديدا، وهو الأمير تشارلز الثالث الذي سيتم إعلانه ملكا اليوم السبت خلال انعقاد مجلس الانضمام بالعاصمة لندن، ولأول مرة فى التاريخ، سيتم بث الإعلان الرسمي للملك الجديد على التلفزيون.

وقال الأمير تشارلز الثالث، أمس الجمعة، إن الملكة إليزابيث الثانية "أوفت بعهدها تجاه بريطانيا"، متعهداً بأنه سيسير على خطاها، لافتاً إلى أنها "ساعدت دولاً كثيرة، وكرّست حياتها لخدمة شعبها" خلال فترة حكمها التي امتدت إلى أكثر من 70 عاماً.

وأضاف تشارلز في أول كلمة متلفزة له كملك، عقب يوم واحد من وفاة والدته إليزابيث الثانية، أن "الملكة الراحلة لم تتخل عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات".

وأشار إلى أن بريطانيا "استطاعت تحقيق التقدم والازدهار وسنواصل الحفاظ على قيمنا"، متعهداً بـ"الوفاء بالمبادئ الدستورية لوطننا.. سأخدمكم بكل حب وتقدير".