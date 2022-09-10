أخبار × 24 ساعة.. تخفيضات الأوكازيون الصيفى تصل 50%.. وإقبال على أهلا مدارس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
التموين: تخفيضات الأوكازيون الصيفى تصل 50%.. وإقبال كبير على "أهلا مدارس"
وزير الصحة يوجه بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والخاصة لاستيفاء معايير الجودة
"الزراعة" تختتم فعاليات ورشة عمل تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات النخيل بأسوان
وزير الرى: كافة المشروعات التى تنفذها الوزارة لخدمة المزارعين فى المقام الأول
وزير الأوقاف: حقوق ذوى الأرحام أصيلة فى الإسلام وتسهم فى تماسك المجتمع
وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال
وزيرة البيئة تلتقى بنظيرها بدولة زامبيا لمناقشة التعاون المشترك لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27
وزير الرى يتفقد مركز طوارئ الميكانيكا والكهرباء فى الزقازيق
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
وزيرة الهجرة تلتقى رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية لبحث احتياجاتهم
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