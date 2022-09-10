اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. تخفيضات الأوكازيون الصيفى تصل 50%.. وإقبال على أهلا مدارس

السبت، 10 سبتمبر 2022 12:05 ص
أخبار × 24 ساعة.. تخفيضات الأوكازيون الصيفى تصل 50%.. وإقبال على أهلا مدارس معرض اهلا مدارس - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

التموين: تخفيضات الأوكازيون الصيفى تصل 50%.. وإقبال كبير على "أهلا مدارس"

وزير الصحة يوجه بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والخاصة لاستيفاء معايير الجودة

 

"الزراعة" تختتم فعاليات ورشة عمل تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات النخيل بأسوان

 

وزير الرى: كافة المشروعات التى تنفذها الوزارة لخدمة المزارعين فى المقام الأول

 

وزير الأوقاف: حقوق ذوى الأرحام أصيلة فى الإسلام وتسهم فى تماسك المجتمع

 

وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال

 

وزيرة البيئة تلتقى بنظيرها بدولة زامبيا لمناقشة التعاون المشترك لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27

 

وزير الرى يتفقد مركز طوارئ الميكانيكا والكهرباء فى الزقازيق

 

 


التموين

الصحه

البيئه

الرى

الزراعه

التضامن



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