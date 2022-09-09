التموين: تخفيضات الأوكازيون الصيفى تصل 50%.. وإقبال كبير على "أهلا مدارس"

كتب أحمد عبد الرحمن

قال أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن الهدف من مد الأوكازيون، مواكبته دخول المدارس، وخاصة أن معرض "أهلا مدارس" بدأ 1 سبتمبر، ليكون هناك فرصة أكبر لشراء مستلزمات المدارس.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دي إم سي" مع الإعلامية دينا عصمت، أن هناك طلبات من التجار بمد الأوكازيون، لافتا إلى أن نسب التخفيضات من 20 إلى 50 % ويشارك في الأوكازيون 3635 محل ما بين قطاع خاص وقطاع أعمال.

ونوه مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إلى أن الأوكازيون ليس فقط للملابس، ولكن أيضا أدوات منزلية وسجاد وأدوات كهربائية.

من ناحية أخرى، لفت إلى أن هناك إقبال كبير على معرض "أهلا مدارس"، لأن شراء الاحتياجات من تحت سقف واحد.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العمل بالأوكازيون الصيفى 202 حتى أول أكتوبر المقبل ، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا ببيان الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.