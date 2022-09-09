"الزراعة" تختتم فعاليات ورشة عمل تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات النخيل بأسوان

كتبت أسماء نصار

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات ورشة عمل التي تم تنظيمها حول: تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات نخيل البلح، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بمحافظة اسوان على مدار يوميان.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله العباسى مدير المعمل، ان ورشة العمل تناولت عددا من الموضوعات الهامه على رأسها: الاستفاده من متبقيات التمور ونخيل البلح، فى عمل الاسمده العضويه وصناعه اخشاب Mdf وصناعه الورق وعمل دراسات اقتصاديه للاستفاده من المتبقيات فى خلق فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أنه تم أيضا الإشارة إلى أهمية دور الارشاد الزراعي فى التعريف بالمتبقيات وكيفيه تعظيم الاستفادة منها، والاستخدام الامثل للاستفادة من متبقيات النخيل فى تغذية ماشيه اللبن والتسمين، كذلك تصنيع السيلاج واستخدامه فى تغذيه الماشية، اضافة الى الاستفاده من متبقيات الثمار فى صناعه الكحول والخل.