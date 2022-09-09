اليوم السابع
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وزير الرى يتفقد مركز طوارئ الميكانيكا والكهرباء فى الزقازيق

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:37 م
وزير الرى يتفقد مركز طوارئ الميكانيكا والكهرباء فى الزقازيق تفقد وزير الرى
كتبت أسماء نصار

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تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه الدكتور أيمن السيد إبراهيم رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بمحافظة الشرقية، والدكتور سعيد توفيق رئيس الإدارة المركزية لمحطات جنوب شرق الدلتا وقيادات مصلحة الري وهيئة الصرف وقيادات محافظة الشرقية محطات المصلحة بالمحافظة .

وتفقد سويلم مركز طوارئ الزقازيق للاطمئنان علي الحالة الفنيه واستعداد مركز الطوارئ لمواجهة أي أزمات، كما تم التفقد للورش المركزية ومحطة طلمبات صرف بلاد العايد .

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم

 

تفقد وزير الرى
تفقد وزير الرى

 

جانب من تفقد وزير الرى
جانب من تفقد وزير الرى

 

هانى سويلم
هانى سويلم

 

وزير الرى وسط العمال
وزير الرى وسط العمال

 


وزير الرى

الميكانيكا والكهرباء

الزقازيق

الرى



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