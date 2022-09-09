التضامن: إضافة 1.5 مليون أسرة لبرنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"

كتب مدحت وهبة

استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة خالده بوزار المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رأفت شفيق مدير برنامج " تكافل وكرامة "، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى لدعم العمل الأهلى ومنسق مؤتمر تغير المناخ بالوزارة، وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعى على التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والممتد من عام 2015 من خلال مذكرة تفاهم لدعم التطوير المؤسسي، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ حزمة متكاملة من تدخلات الحماية الاجتماعية بدءًا من الألف يوم الأولى فى حياة الطفل وحتى مرحلة بلوغ سن المعاش، وقد قامت الوزارة بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية بعد انتشار جائحة كورونا وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، طبقاً لتعليمات القيادة السياسية، حيث تم إضافة حوالى 1.5 مليون أسرة لتستفيد من البرنامج ليصل إلى 5.1 مليون أسرة بالشراكة مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي.

أوضحت القباج أن الوزارة تستمر فى تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، ومؤخراً قد تم اعتماد الهيكل التنظيمى الذى تم استحداثه بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتم الإعلان عن مسابقات لتنصيب القيادات الوظيفية بالهيكل، كما تم مناقشة أن الوزارة قد انتهت من إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة، للمساهمة فى إعداد تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها السيد الرئيس الجمهورية العام الماضي، كما انتهت الوزارة من إنشاء وحدة تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد فى إطار جهود الدولة فى التطوير الإدارى وتعزيز قواعد الحوكمة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى الجهود التى تبذلها الوزارة فى المساهمة فى تنظيم قمة المناخ COP27 فى مجالات الاتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أشكالها، وحشد أكثر من 1,000 من المتطوعين للمشاركة فى تنظيم المؤتمر، فضلا عن التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلى المشاركة فى مؤتمر المناخ لاستعراض الجهود والقضايا التى تصب فى الاستدامة البيئية.

ومن جانبها وجهت الدكتورة خالده بوزار المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى على الجهود المبذولة فى تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، مؤكدة على رغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى تقديم مزيد من الدعم لوزارة التضامن الاجتماعى فى مجال حماية البيئة وتغير المناخ، وتمكين المرأة وحمايتها من العنف، فضلا عن التطوير المؤسسي، وتقديم خدمات الاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الروسية- الأوكرانية.

وشهد اللقاء الاتفاق على التعاون فى عدد من المحاور منها البحث العلمى وإصدار ملخصات السياسات والإعلام عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولية، والتطوير المؤسسى ودعم نظم الحوكمة الداخلية ومكافحة الفساد، ودعم شمول العاملين بقطاع العمل غير الرسمى فى الاقتصاد القومى وشمولهم بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ خطة تنمية محافظة سيناء.