القبض على المتهمين بقتل شاب وسرقة أمواله بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، قبل قليل، القبض على 3 أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بقتل الشاب أمجد سمير، ابن مركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، وذلك بعد نحو 11 يومًا على الواقعة التي جرت يوم 21 أغسطس الماضي.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي، بوصول الشاب أمجد سمير، جثة هامدة جراء إصابته إصابة بالغة في الرأس.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، بالعرض على النيابة العامة في مركز شرطة مشتول السوق صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها.

وتبين من التحريات وقوع حادث ارتطمت خلاله رأس المجني عليه بالأسفلت عقب تعرضه لتضييق الخناق من قِبل مجهولين، تربصوا به حال تحصله على أموال عبر خدمة الدفع الإلكتروني (فوري)، فيما تبين أن المتهمين استغلوا خروج المجني عليه من أحد المحال التجارية، عقب استلام مبلغ من المال، وطاردوه مستقلين سيارة حتى سقط من دراجته البخارية ولقى حتفه، وتمكن الجناه من سرقة المال الذي كان بحوزة المجني عليه ولاذوا بالفرار.

جرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.