اليوم السابع
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العثور على شاب مجهول الهوية غريق بمدينة السنبلاوين فى الدقهلية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:51 م
العثور على شاب مجهول الهوية غريق بمدينة السنبلاوين فى الدقهلية جثة ـ أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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عثر أهالى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على جثمان شاب مجهول الهوية غريق بمياه ترعة البوهية، بناحية منطقة البستان وقاموا بإخراجه.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الجميلى مأمور مركز السنبلاوين، بالعثور على جثمان شاب غريق بناحية منطقة البستان بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه شاب فى العقد الثالث من عمره، ومجهول الهوية، وتبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية فيه، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الجثة كان تطفوا فوق سطح المياه، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتم إخطار النيابة العامة، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتعرف على هوية وفحص جميع بلاغات الغياب.


الدقهليه

اخبار الحوداث

غرق شاب

مركز السنبلاوين



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