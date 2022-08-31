تشييع جثمان سيدة توفيت في ظروف غامضة بالدقهلية

فريق المحافظات

شيع منذ قليل أهالي قرية الدراكسة، التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، جثمان سيدة في العقد الرابع من عمرها منذ قليل بمقابر القرية، حيث استقبلت مستشفي منية النصر المركزي، جثة سيدة بها آثار سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إدعاء سقوط من أعلي دراجة نارية، ولكن شقيقة المتوفاة، إتهمت زوجها في محضر رسمي بتعذيبها والتعدي عليها، ما أودي بإنهاء حياتها.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول فاطمة م.م. 35 عامًا، مقيمة بكفر علام، جثة هامدة وبها آثار كدمات وسحجات بالجسم.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيدة دخلت المستشفى بادعاء سقوطها من أعلى دراجة بخارية، ووجود سحجات وكدمات متفرقة بيديها وقدميها، وجرح بالشفة.

وبالتحريات وسؤال شقيقتها، اتهمت زوج المتوفاة ويدعى محمد ع.ج. بقتلها والتعدي عليها بالضرب بعصا غليظة حتى توفيت، بسبب خلافات بينهما وتم تحرير المحضر رقم 4192 لسنة 2022 إدارى مركز منية النصر.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لتشريحها وبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه.