ادعوا سقوطها.. آثار تعذيب لفتاة بقنا والمتهم بقتلها الأم وشقيقها

قنا صابر سعيد

كشف تقرير مفتش الصحة بمركز الوقف، عن تفاصيل جديدة في واقعة ادعاء سقوط فتاة من الطابق الثالث بجزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.

وأوضحت التحريات الأولية، أن الفتاة وصلت المستشفى جثة هامدة، وبسؤال أهلها أوضحوا أن سبب الوفاة سقوطها من الطابق الثالث من منزلها.

وبين تقرير مفتش الصحة، أن الجثة بها آثار كدمات وتعذيب في مناطق مختلفة بالجسم، ولذلك تم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وأشارت التحريات، إلى أن هناك شبهة جنائية حول الواقعة، وأن المتهمين في ارتكاب الجريمة والدة وشقيق الفتاة، تخلصا منها بعد التعدي عليها بالضرب وتعذيبها.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، بمصرع ددعاءأ، 17 عامًا، بعد سقوطها من الطابق الثالث داخل منزلها، داخل جزيرة الحمودي في مركز الوقف.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.