حصاد الوزارات.. التعليم: تظلمات الثانوية العامة على النتيجة حتى 18 أغسطس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم: تظلمات الثانوية العامة على النتيجة حتى 18 أغسطس
"النقل" توقع عقد تصنيع 7 قطارات نوم فاخرة مع شركة "تالجو" الإسبانية.. صور
وزير التموين: تنفيذ قرار زيادة دعم بطاقات الأسر الأكثر احتياجا أول سبتمبر
الصحة: تقديم الخدمات لـ 5.2 مليون مواطن بالمعاهد والمستشفيات التعليمية
وزير التعليم العالى يبحث سبل التعاون مع ممثل جامعة أريزونا الأمريكية
وزير التنمية المحلية يتابع الموقف التنفيذى لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
انطلاق اللقاء الأول للشباب ضمن الحوار الوطنى للتغيرات المناخية فى وزارة البيئة
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