اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:32 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم: تظلمات الثانوية العامة على النتيجة حتى 18 أغسطس

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: تظلمات الثانوية العامة على النتيجة حتى 18 أغسطس وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

التعليم: تظلمات الثانوية العامة على النتيجة حتى 18 أغسطس

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