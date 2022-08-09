حصاد الوزارات.. التعليم: تظلمات الثانوية العامة على النتيجة حتى 18 أغسطس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم: تظلمات الثانوية العامة على النتيجة حتى 18 أغسطس

انطلاق اللقاء الأول للشباب ضمن الحوار الوطنى للتغيرات المناخية فى وزارة البيئة