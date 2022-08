الصحة: تقديم الخدمات لـ 5.2 مليون مواطن بالمعاهد والمستشفيات التعليمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ 5 ملايين و206 ألف مواطن، خلال الفترة من يناير وحتى 30 يونيو 2022، وذلك من خلال 17 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، استقبلت مليون و915 ألف مواطن، من خلال العيادات الخارجية، فيما تردد على أقسام الاستقبال أكثر من مليون و450 ألف مواطن، علاوة على سحب مليون و341 ألف عينة وتحليلها بالمعامل الطبية، ضمن منظومة العمل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.



وتابع أن الوحدات التابعة للهيئة أجرت 44 ألف و286 عملية جراحية في مختلف التخصصات الجراحية، بالإضافة إلى إجراء 8830 قسطرة قلبية (تشخيصية ودوائية) و1420 عملية قلب مفتوح في المعهد القومي للقلب، ومستشفيي دمنهور، وشبين التعليميين، إلى جانب إجراء 38 عملية رزاعة كلى، في المعهد القومي للكلى والمسالك، وأيضًا 11 عملية زراعة كبد، بالمعهد القومي للكبد.



وأضاف «عبدالغفار» أن عدد حالات زرع القوقعة، بلغت 163 حالة تم إجرائها في المعهد القومي للسمع والكلام، مشيرًا إلى أن أقسام الأشعة والمناظير بوحدات الهيئة، استقبلت خلال الفترة ذاتها 800 ألف و410 مواطن، مع تقديم خدمات الفحوصات الطبية التي شملت أشعة (تشخيصية عادية، دوبلر، موجات فوق الصوتية، إيكو، رسم قلب، الماموجرام، رنين، أشعة مقطعية).



ولفت إلى أن وحدات الغسيل الكلوي، قامت بإجراء 120 ألف و710 جلسة غسيل، فيما قدمت أقسام العلاج الطبيعي خدماتها إلى ما يقرب من 500 ألف مواطن، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 5 آلاف مواطن في أقسام ووحدات الأورام، مضيفا أن وحدة تنظيم الأسرة في مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق قدمت خدماتها لـ 4945 ألف سيدة.



وأوضح «عبدالغفار» أن عيادات الرمد أجرت 12 ألف و263 عملية جراحية، تنوعت ما بين (ترقيع القرنية، جسم زجاجي بالعين، إزالة مياة بيضاء، إصلاح الانفصال الشبكي، جلوكوما، إصلاح حول وإزالة سيلكون، تسليك القناة الدمعية، زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية، حقن ليوسينتس بالعين، استعدال العدسة، تثبيت قرنية بالعين، تفريغ العين، تركيب حلقات بالعين، تلوين بالعين، تلوين القرنية، إزالة ورم بالعين، إزالة غرز بالعين)، فيما استقبلت عيادات الأسنان ما يقرب من 7 آلاف مواطن.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، إن الهيئة لا تتدخر جهدًا في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة واستحداث مختلف الأجهزة الطبية بجميع المعاهد والمستشفيات التابعة لها، علاوة على تنظيم الدورات التدريبية للقوى البشرية من الأطباء والأطقم التمريضية، على أحدث البروتوكولات العالمية، بما يضمن رفع كفاءة الأطقم الطبية. Sent from my iPhone