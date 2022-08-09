"النقل" توقع عقد تصنيع 7 قطارات نوم فاخرة مع شركة "تالجو" الإسبانية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة، شاملة الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، ووقع العقد اللواء محمد غزال القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية وعن الجانب الإسباني وقع كارلوس أوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو.

وأكد وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتي استكمالاً لسلسلة الصفقات الضخمة التي يتم إبرامها في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتطوير الشامل لمرفق السكك الحديدية للمساهمة في تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مقدماً التهنئة للرئيس والشعب المصرى العظيم على هذه الصفقة الهامة، ومؤكدا على الدور الكبير للرئيس فى إنهاء هذه الصفقة مع تالجو الاسبانية العالمية وإصراره الكبير على إنفاذها.

وأشار إلى أن هذه الصفقة ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين كما تساهم فى زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.

وأوضح الوزير أنه سيتوفر بالقطارات الجديدة أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة و كل قطار سيتكون من عـدد (18) عـربة (عربة قوى + عربة بوفية + عربة نادي + 5 عربات أولى فاخرة + 10 عربات ثانية فاخرة) بإجمالي عدد 126عربة مضيفاُ أنه تم الاتفاق مع شركة تالجو على توطين صناعة عربات قطارات النوم في مصر بالتعاون مع شركة سيماف وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على توطين صناعه النقل في مصر، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة وذلك لتلبية متطلبات السوق المحلي ثم الانطلاق الى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.