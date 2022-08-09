الرى تنظم حملة توعية مائية ببورسعيد.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تواصل الإدارة المركزية للتوعية و الإرشاد المائي حملات التوعية المائية، حيث تم تنظيم ندوة توعية مائية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بمحافظة بورسعيد والإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية فى إطار حملات مبادرة المنصة المحلية و مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ .

‎تناول اللقاء التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه ، كذلك تم التأكيد على استراتيجية الوزارة والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتهيئة ومنها محور التوعية للنهوص بالشأن المائي .

كما تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولاسيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الري الحديث.

كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة المتمثلة في اﻷربع تاءات وتشمل تنمية وتنقية وترشيد وتهيئة في مواجهة العجز المائى بالتعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية .

كما أوصت الندوة بضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية من أجل مواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس الطلبة والطالبات من أجل احترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.