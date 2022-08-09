اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:01 م
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بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 12:11 م
بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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وقعت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن تعزيز الاستفادة من الخدمات المُقدمة من الهيئتين، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة.
 
قام بالتوقيع كل من الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل
 
ويتيح البروتوكول توفير هيئة الدواء المصرية لما يمكن إتاحته من معلومات متعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية لهيئة التأمين الصحي الشامل، التعاون في مجال حوكمة وتنفيذ المشروعات التطويرية في الممارسات الصيدلية والدوائية والدراسات البحثية، إطلاق حملات توعوية مشتركة في مجالي الصحة والدواء، تبادل الخبرات بين الطرفين في ضوء توجه الدولة للاستثمار في المواد البشرية، ورفع كفاءة العاملين في الهيئتين، وذلك عن طريق حضور ورش العمل والدورات التدريبية المنظمة من الطرفين.
 
يأتي ذلك في ضوء دعم هيئة الدواء المصرية للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وحرصها على التواصل مع كافة الهيئات المعنية بتنفيذ المشروع، كذلك التنسيق الدائم وتبادل الخبرات والمعارف مع كافة مؤسسات الدولة، وخاصة العاملة في المجال الصحي. 

هيئة الدواء

التأمين الصحي الشامل

الادوية

الصيدلة



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