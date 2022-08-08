وزير بلغاري: توصيل الغاز بين اليونان وبلغاريا سيكون له أكبر الامتيازات بالبلاد

أ ش أ

أعلن وزير التنمية البلغاري إيفان شيشكوف اليوم الإثنين أن خط الغاز بين اليونان وبلغاريا سيتمتع بأكبر امتيازات (تسهيلات) في البلاد و تذليل للعقبات حتى يتم تشغيله في أقرب وقت ممكن.



وأوضح شيشكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء صوفيا البلغارية - أن هناك بعض الاعتراضات و المعوقات من مختلف المؤسسات البلغارية، ومنها وزارة الري ووزارة البيئة والمياه، مشددا على أن الحكومة البلغارية تعمل على تسوية جميع المشاكل بأسرع ما يمكن، من أجل تنفيذ المشروع في أقرب وقت.



وتتطلع اليونان للعمل كمركز للطاقة في البلقان، باستخدام الوقود الأحفوري من بحر قزوين وجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، لتزويد المنطقة بالطاقة وسط تداعيات العملية العسكرية في أوكرانيا.



كما تقوم اليونان ببناء محطة غاز طبيعي مسال قبالة ميناء ألكسندروبوليس الشمالي الشرقي، بالقرب من كوموتيني.



وفي أواخر أبريل الماضي، قطعت روسيا الإمدادات عن بلغاريا بعد أن رفض المسئولون مطالبة موسكو بدفع فواتير الغاز بالروبل (العملة الروسية)، وتراجعت العلاقات بين الحليفَين السوفيتيين السابقين في الأشهر الأخيرة، وأمرت بلغاريا الشهر الماضي بطرد 70 دبلوماسياً روسياً، ما أثار رد فعل غاضب من موسكو.