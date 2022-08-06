اليوم السابع
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السبت، 06 أغسطس 2022 04:00 ص
أكرم القصاص
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المجر وبولندا تعارضان خطة الاتحاد الأوروبى لتخفيض استهلاك الغاز

السبت، 06 أغسطس 2022 04:00 ص
المجر وبولندا تعارضان خطة الاتحاد الأوروبى لتخفيض استهلاك الغاز الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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قال مجلس الاتحاد الأوروبى إن المجر وبولندا صوتتا ضد خطة الاتحاد لخفض استهلاك الغاز طوعا مع إمكانية فرض الخفض الإلزامى لاحقا.

وأشار المجلس في وثيقة له، الجمعة، إلى أن "جميع الوفود صوتت إلى جانب قواعد المجلس بشأن الإجراءات المنسقة لخفض الطلب على الغاز، باستثناء وفدي هنجاريا وبولندا اللذين صوتا ضد".

وأكد مجلس الاتحاد الأوروبى أنه على الرغم من معارضة البلدين المذكورين، أيدت الاغلبية الساحقة الخطة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت فى 20 يوليو الماضي خطة لخفض استهلاك الغاز في الاتحاد، واتفق عليها وزراء الطاقة لدول الاتحاد مع إدخال بعض التعديلات عليها.

وتم الاتفاق على الخفض الطوعي لاستهلاك الغاز بنسبة 15% خلال الفترة بين 1 أغسطس و31 مارس المقبل، مقارنة بمعدل استهلاك الغاز خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويتخذ الاتحاد الأوروبي تلك الإجراءات تحسبا لتقليص أو وقف إمدادات الغاز من روسيا.


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