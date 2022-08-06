إعلان نتيجة دبلوم المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس بنسبة نجاح 93.6%

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة لأبناءه من خريجي المعهد الفني للتمريض مؤكداً على أن تخريج دفعات تمريضية مؤهلة علميا وعمليا وسلوكيا هو أمر شديد الأهمية لسد احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ، وكون هذه الدفعات تتصف بكفاءة وفاعلية ملتزمة بالقيم الروحية والأخلاق المهنية، هو هدفنا الأساسي خاصة ونحن نأخذ خطواتنا التنفيذية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار "مندور" إلى أن الخطة الإستراتيجية الحديثة لتطوير المنظومة الصحية، ومنها التعليم الفني التمريضي في مصر والتي يدعمها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى لتطوير التعليم الفني التمريضي ليواكب المعايير الصحيه الدوليه لافتاً لأهمية الدور الذي يقوم به الفريق الصحي خاصة منذ انتشار جائحة كورونا والتى أظهرت ضرورة اللحاق بالتقدم السريع من خلال توفير متطلبات النهوض بالمنظومه، جاء ذلك تعقيباً لرئيس الجامعة على إعلان نتيجة دبلوم المعهد الفني للتمريض حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 93.6%.

وحول النتيجة أعلنت الدكتورة رحاب كفل، مديرة المعهد أن 1029 طالب وطالبه أدوا الإمتحانات، وحصل 99 منهم علي تقدير عام امتياز و385 علي تقدير عام جيد جدًا.

أما عن أسماء العشر الأوائل فقد أشارت الدكتورة رحاب كفل أن ترتيبهم كالتالي نور محمد حسني خضر المركز الأول، زياد عادل السيد عبد الله المركز الثانى، ياسمين طه محمد حراجي المركز الثالث، وهاجر محمد كامل مصطفى المركز الرابع، بسمه السيد السعيد المركز الخامس، صابرين عربي طلعت عبد المركز السادس، ندا محمد عبد العزيز المركز السابع، شروق مجدي سعد المركز الثامن، وليد اشرف محمد المركز التاسع، رحمة حسن موسى المركز العاشر.