لتغذية البشرة.. قائمة أطعمة غنية بفيتامينات يجب تناولها

كتبت ميرفت رشاد

يعلم الجميع أن النظام الغذائى الغنى بالمغذيات له أهمية قصوى لصحة الجسم، ومثل الأعضاء الحيوية الأخرى فى جسمك يحتاج شعرك وبشرتك أيضًا إلى عناصر مغذية، وهناك الكثير من المواد الغذائية بما في ذلك الفواكه والخضراوات وغيرها التى لا نأكلها لأسباب مختلفة، لكن من المهم معرفة أن الأطعمة الصحية تحمل كنزًا هائلاً من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

وقالت خبيرة التغذية الهندية أنجالي موكرجي إن الأمر بسيط إذا تناولت طعامًا صحيًا، فسوف يظهر على بشرتك، حيث تحتوى الكثير من المواد الغذائية على فيتامينات معينة يحتاجها جلدك لذلك، إذا كنت مستعدًا للعمل على نظامك الغذائى من أجل الحفاظ على صحة بشرتك، فيجب معرفة الفيتامينات المختلفة المفيدة للبشرة والعناصر الغذائية المعنية التى يجب أن تتذوقها.

قائمة الأطعمة للحصول على الفيتامينات المناسبة لبشرتك:

1. فيتامين سى

وفقًا لأخصائية التغذية فإن هذا الفيتامين مهم لبشرة متينة وقوية، عادةً ما تكون التجاعيد وترهل الجلد نتيجة لنقص فيتامين سى، ويمكن الحصول عليها من الجوافة والبقدونس والفلفل الأخضر وفاكهة الكيوى والفراولة والسبانخ والبرتقال والكرنب والبابايا والجريب فروت، لذا قم بتضمين هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي.

2. فيتامين أ

هذا عنصر آخر مطلوب لبشرة صحية، بشكل عام ، الجلد الخشن والمتقشر مؤشر على نقص فيتامين أ، ويمكن العثور على هذا الفيتامين في زيت كبد سمك ، ولحم البقر ، وكبد الأغنام والعجل ، والبروكلي ، والمانجو ، والبابايا ، والجزر ، والبطاطا ، والبقدونس ، والسبانخ ، واليقطين ، والكرز ، واللفت ، والفلفل الأحمر ، وصفار البيض ، والمشمش ، والخوخ ، والخس. البيض.

3. فيتامين ب 2

توضح أنجالي أن نقص فيتامين ب 2 يظهر على شكل تجاعيد صغيرة على الشفة السفلية، أو تشققات في زوايا الفم، أو خطوط بين الشفة العليا والأنف، ويوجد هذا الفيتامين فى منتجات الألبان وخميرة البيرة والكبد واللوز وجنين القمح والخردل الأخضر وصفار البيض والجبن وفول الصويا والدجاج وبذور عباد الشمس والبيض.

4. فيتامين هـ

يُعتقد أن هذا الفيتامين يساعد فى منع التجاعيد الناتجة عن الإجهاد، ويمكن العثور على فيتامين هـ فى جنين القمح وزيت السمسم وبذور عباد الشمس والجوز وزيت الذرة والبندق واللوز والملفوف وزيت الزيتون وزيوت الفول السودانى والصويا.