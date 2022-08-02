7 طرق للعناية بصحة الأظافر.. قصيها بانتظام

كتبت فاطمة خليل

العناية بالأظافر ضرورية مثل العناية بالبشرة، حيث تحميك من الالتهابات وتجعل أظافرك تبدو أكثر صحة، فيما يلي بعض النصائح التي يوصي بها أطباء الجلدية للعناية بصحة أظافرك، بحسب موقع "health".

7 طرق للعناية بصحة الأظافر



1. تقليم أظافرك بانتظام



لجعل أظافرك أكثر صحة ، حاولي تقليمها بعد وقت قصير من الاستحمام، واستخدمي مبرد الأظافر لتقريب زوايا أو حواف أظافرك.

2. استخدمي مصل لتقوية الأظافر



يمكن أن يساعد استخدام مصل تقوية الأظافر في إصلاح أظافرك قد تستفيد أظافرك من الحفاظ عليها رطبة، مثل أجزاء الجسم الأخرى.

جربي وضع زيت اللوز أو الأفوكادو على جلد الأظافر والأظافر قبل الليل لمنعها من أن تصبح جافة أو هشة.

3. حافظي دائمًا على أظافرك جافة ونظيفة



حافظي على أظافرك بعيدًا عن المناطق غير النظيفة أو الرطبة مثل هذه الظروف تعزز نمو الجراثيم تحت أظافرك ، والتي قد تكون صعبة الإزالة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التعرض المتكرر لفترات طويلة للرطوبة قد يزيد من خطر الإصابة بانقسام وتكسر الأظافر.

4. تناول نظام غذائي صحي غني بالبروتين



إذا كنتِ تأكلين المزيد من الأطعمة مثل الأسماك واللوز والفول، فسيكون جسمك قادرًا على إنتاج المزيد من الكيراتين. هذا هو البروتين الذي يتكون منه أظافرك.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك التفكير في تناول المكملات الغذائية اليومية مثل البيوتين وزيت السمك.

5. توخي الحذر أثناء المانيكير أو الباديكير



تأكدى من أن الأدوات التي يستخدمها الكوافير نظيفة ومعقمة. اطلبي منهم تجنب لمس الجلد الزائدـ لوقف انتشار أمراض القدم ، تأكدي من تنظيف حمامات القدم بمحلول مبيض بين الجلسات.

6. لا تستخدم طلاء الأظافر القاسي



يصبح الظفر أضعف أثناء استخدام تلك التي تحتوي على الفورمالديهايد وثنائي بيوتيل الفثالات فيها.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن وضع الألوان المصبوغة على أظافرك لفترة طويلة من الوقت بشكل متكرر قد يضعفها أو يجعلها صفراء.

7. توقفى عن قضم الأظافر



إذا كنت تميلين إلى قضم أظافرك، فاتخذ إجراءً للتوقف.

قد يكون من الصعب التغلب على هذه العادة ، لكنها ضرورية لأن فمك يحتوي على بكتيريا وجراثيم يمكن أن تدخل جسمك بسهولة من خلال أسنانك.