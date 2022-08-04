اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 06:20 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. تعرف على آليات التمويل المناخى وإيجاد الحلول المبتكرة لأفريقيا

الخميس، 04 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. تعرف على آليات التمويل المناخى وإيجاد الحلول المبتكرة لأفريقيا تغير المناخ - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

تعرف على آليات التمويل المناخى وإيجاد الحلول المبتكرة لأفريقيا

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