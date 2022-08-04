حصاد الوزارات.. تعرف على آليات التمويل المناخى وإيجاد الحلول المبتكرة لأفريقيا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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دار الإفتاء عن سب الآخرين سرا: "على الإنسان عدم الإساءة للآخرين سرا أو علانية"
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