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التعليم تضبط 3 حالات غش باستخدام الموبايل بامتحان الدبلومات دور ثان

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:30 م
التعليم تضبط 3 حالات غش باستخدام الموبايل بامتحان الدبلومات دور ثان امتحانات الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين

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أدى اليوم (53565) طالب وطالبة الامتحانات في (447) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في (117) مادة امتحانية (114 مادة فترة أولى – 3 مواد فترة ثانية).
 
صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين. 
 
تابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات "رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية" من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة كافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكافة المحافظات، كما وجه تعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش التقليدي والإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى وتم ضبط عدد 3 حالات للغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، واطمأن بعدم تسجيل أية حالات إشتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية اليوم.

التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان

اخبار مصر

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