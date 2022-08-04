التعليم تضبط 3 حالات غش باستخدام الموبايل بامتحان الدبلومات دور ثان

كتب محمود طه حسين

أدى اليوم (53565) طالب وطالبة الامتحانات في (447) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في (117) مادة امتحانية (114 مادة فترة أولى – 3 مواد فترة ثانية).

صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.