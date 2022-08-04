ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة سعفان: بدء 3 دورات بوحدة التدريب المتنقلة بسوهاج

كتبت آية دعبس

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان بدء ثلاث دورات تدريبية علي مهن الخياطة والتفصيل ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية في وحدة التدريب المتنقلة بسوهاج المتواجدة بقرية المشاودة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج .

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن مدة التدريب علي الخياطة 150 ساعة تدريبية والكهرباء والسباكة 60 ساعة تدريبية وفق المنهج الذي أعدته الوزارة لتأهيل المتدربين علي الالتحاق بسوق العمل.

وأضاف الوزير أن وحدات التدريب المتنقلة تجوب قري المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة " وتشمل المهن الثلاث الأكثر طلباً في القرى.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج : إن التدريب في وحدة التدريب المتنقلة تحت رعاية وزير القوي العاملة ، والمحافظ اللواء طارق الفقي ، مشيرا إلي أن هناك إقبال كبير من الشباب والسيدات في قرية المشاودة بجرجا والقرى المحيطة بها ،حيث توجد دورات أخري مكتملة العدد سيتم تدريبهم فور الانتهاء من الدورات القائمة ، وأن التقديم متاح في وحدة التدريب المتنقلة ومكتب العمل بجرجا.

وأشار مدير المديرية إلي أن الوزارة وفرت كافة المواد الخام اللازمة للتدريب إضافة الأدوات الكتابية وبالطو لكل متدرب ، إضافة إلي المدربين المتخصصين المعتمدين من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة .

كما سيتم عمل ندوات تثقيفية للمتدربين تشمل حقوق العمال وواجباتهم ، السلامة والصحة المهنية ، وضوابط تشغيل النساء وفق قرارات وزير القوي العاملة رقمي 43 ، 44 لسنة 2021 ، وريادة الأعمال لتشجيع المتدربين علي العمل الحر وفتح مشروعات صغيرة لهم بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج .

وقال : إن المتدربين يخضعون في ختام الدورات لاختبار لتقييم مستواهم ويحصل كل متدرب في ختام التدريب علي شهادة معتمدة باتمام التدريب تسمح لهم بالالتحاق بسوق العمل .