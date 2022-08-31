نائب محافظ قنا يتابع أعمال الرصف بمشروع تطوير المناطق غير المخططة.. صور

قنا صابر سعيد

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بدء أعمال الرصف بمنطقة نجع سعيد بمدينة قنا، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية، رافقه المهندس صالح محمود، مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتور عرفة محمود، مدير وحدة تطوير المناطق غير المخططة بقنا، وخالد بهيج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وتفقد نائب محافظ قنا، بدء أعمال الرصف بمنطقة نجع سعيد لمتابعة تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية فى عمليات الرصف، والتأكيد على مراعاة الميول ومناسيب مطابق الصرف الصحى لتتناسب مع مستوى الرصف للتيسير على أهالينا المقيمين بالمنطقة، كما تابع أعمال رد الشي لاصله بمناطق أرض الدقينى.

وأكد نائب المحافظ، إنه سيتم أخذ عينات من الطرق وتحليلها من خلال اللجنة المكلفة باستلام الطرق للتأكد من مطابقتها للمواصفات المُدرجة بكراسة الشروط، وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة البنية التحتية وعمل شبكة طرق داخلية وإقليمية متميزة تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان.



أعمال الرصف



نائب محافظ قنا يتابع أعمال الرصف