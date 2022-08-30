اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:14 ص
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عزبة البرج قبلة عشاق الأسماك الطازجة بدمياط.. والكابوريا والبربونى أشهر الأنواع

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:00 ص
عزبة البرج قبلة عشاق الأسماك الطازجة بدمياط.. والكابوريا والبربونى أشهر الأنواع الكابوريا والبربونى والتونة والجمبري أشهر الأنواع
دمياط معتز الشربينى

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تعد مدينة عزبة البرج أشهر المدن الساحلية التي تشتهر بصيد وبيع أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها، ويمثل سوق السمك بعزبة البرج واحدا من أهم أسواق بيع الأسماك في محافظة دمياط، وهو قبلة زوار ورواد مصيف رأس البر.

"اليوم السابع"، التقى أحد تجار الأسماك في عزبة البرج للتعرف على أنواع وأسعار الأسماك في عزبة البرج، ويقول خالد عبد النور أحد تجار الأسماك، إنه تشتهر عزبة البرج بالانواع المختلفة من الأسماك هي أسماك البحر منها الكابوريا وأفضلها كابوريا الإناث وبتروح السعر 50 : 80 جنيها، كاليماري بسعر 50 جنيها، بربوني أحمر بسعر 80: 100 جنيه، واللوت 50 جنيها للكيلو ، وينتشر أنواع الشيكال وهو قريب الشبه بالجمبري ويتراوح سعره 30: 40 جنيها، ويستخدم مسلوق أو مشوي، وكذلك الجمبري الأبيض بسعر 70 جنيها الكيلو، ويبلغ سعر كيلو التونة لحم 100جنيه.

واضاف عبد النور أن أغلب المحلات حاليا تقوم باعداد وتجهيز الأسماك بالتنظيف والغسيل والتقطيع للطهي مباشرة. 

يذكر أن مدينة عزبة البرج تصدر أنواع الاسماك المختلفة إلى مختلف المحافظات والى عدد من الدول العربية.

 

أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها (1)
أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها (1)

 

أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها (2)
أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها (2)

 

أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها (3)
أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها (3)

 

أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها (4)
أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها (4)

 

أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها (5)
أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها (5)

 

أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها (6)
أسماك البحر المتوسط على اختلاف أشكالها وأنواعها (6)

 


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