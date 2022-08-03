اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

5 أطعمة يفيد تناولها بانتظام فى تحسين مستوى تركيزك.. منها الموز والسبانخ

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:00 ص
5 أطعمة يفيد تناولها بانتظام فى تحسين مستوى تركيزك.. منها الموز والسبانخ صعوبة التركيز
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يؤثر ما تأكله على صحتك العامة وأداء جسمك، ويلعب الطعام دورًا مهمًا في الحفاظ على لياقتنا وصحتنا، وهناك الكثير من المشتتات التي تشغل تفكيرنا خلال اليوم ، لكن الحفاظ على التركيز مهم لإنجاز يومنا، ولهذا يحتاج المرء إلى التركيز والتوازن، وهناك طرق مختلفة لتحقيق مستوى التركيز، أهمها الطعام الذى يتناوله الشخص وإليك 5 أطعمة يمكن أن تساعد في تحسين تركيزنا وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

جذور البنجر:

يشتهر البنجر الأحمر الداكن بتحسين مستوى تركيزك ويعزز الصحة بشكل أفضل، وهو مفيد لقلبك ويزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى عقلك مما يساعد في تحسين أدائك العقلي.

الماء:

الماء ضروري لعمل جسمك، إنه يحسن مستوى تركيزك ويبقيك رطبًا لتستمر في اليوم دون الشعور بالضعف ،من الرائع تحسين تركيزك وشرب أكثر من 2-3 لترات من الماء كل يوم أمر ضروري خاصة أثناء أداء أي مهام عقلية تتطلب الكثير من الطاقة العقلية.

السبانخ:

السبانخ مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في إعادة بناء خلايا النخالة وتحسين قدراتك المعرفية لذلك ، بالنسبة لأية مهام تتطلب عمل عقلك أو تتطلب المزيد من القدرات العقلية ، فإن السبانخ رائع لتعزيز طاقتك العقلية لتحقيق هذا المستوى من التركيز.

دقيق الشوفان:

إذا كان إفطارك يحتوي على وعاء صحي من دقيق الشوفان ، سوف يمنحك دفعة من الطاقة والتركيز الذي تحتاجه لتكمل يومك، إنه يهدئك وهو أيضًا منخفض السعرات الحرارية بشكل أساسي ، لذا فهو صحي للغاية وخفيف.

الموز:

 فاكهة قوية مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للجسم للحفاظ على طاقته، متى كنت في عجلة من أمرك أو أثناء التنقل ، ببساطة خذ موزة واستهلكها، يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم الضروري لدماغك ويحسن مستوى تركيزك.

 


التركيز

مستوى التركيز

النظام الغذائي

العناصر الغذائية

الأطعمة

الصحة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة