اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:58 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. 24 سبتمبر انطلاق العام الدراسى رسميا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. 24 سبتمبر انطلاق العام الدراسى رسميا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى -أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى بامتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية
 
موعد بدء الدراسة 2023.. 24 سبتمبر انطلاق الدراسة رسميا
 
تنسيق الجامعات 2022.. استمرار فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة
 
نتيجة الثانوية العامة 2022.. مراجعة وتجميع درجات الطلاب
 
الصحة: توفير 606 أجهزة أشعة وتوزيعها على جميع المستشفيات والوحدات الصحية
 
التعليم تكشف حقيقة تداول فيديو لشخص يدعى تواجده بكنترول الثانوية العامة
 
التضامن توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث طريق سوهاج الصحراوى
 
الصحة: انخفاض إصابات فيروس كورونا بنسبة 55% خلال الأسبوع الجارى
 
تنسيق الجامعات 2022.. لا إعادة لاختبارات القدرات حالة رسوب الطالب
 

 


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