حصاد الوزارات.. 24 سبتمبر انطلاق العام الدراسى رسميا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
تعليم القاهرة: لم نتلق شكاوى بامتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية
موعد بدء الدراسة 2023.. 24 سبتمبر انطلاق الدراسة رسميا
تنسيق الجامعات 2022.. استمرار فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2022.. مراجعة وتجميع درجات الطلاب
الصحة: توفير 606 أجهزة أشعة وتوزيعها على جميع المستشفيات والوحدات الصحية
التعليم تكشف حقيقة تداول فيديو لشخص يدعى تواجده بكنترول الثانوية العامة
التضامن توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث طريق سوهاج الصحراوى
الصحة: انخفاض إصابات فيروس كورونا بنسبة 55% خلال الأسبوع الجارى
تنسيق الجامعات 2022.. لا إعادة لاختبارات القدرات حالة رسوب الطالب
الكهرباء: تحميل فاتورة يوليو اليوم على منافذ الدفع الإلكترونى
الرى تجتمع مع 25 ممثلا لمنظمات دولية لتنظيم جناح المياه بـCOP27
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