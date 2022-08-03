اليوم السابع
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الرى تجتمع مع 25 ممثلا لمنظمات دولية لتنظيم جناح المياه بـCOP27

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:31 م
الرى تجتمع مع 25 ممثلا لمنظمات دولية لتنظيم جناح المياه بـCOP27 الدكتورة إيمان سيد
كتبت أسماء نصار

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اجتمعت الدكتورة  إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى مع مجموعة من الشركاء المحتملين لجناح المياه بالدورة 27 لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27  المقرر عقده نوفمبر المقبل بشرم الشيخ حيث يقوم فريق العمل المختص بالترويج للأنشطة المقترحة.
 
ويتم تنظيم الجناح كحدث جانبي علي هامش مؤتمر المناخ بالتعاون مع منظمة الفاو وعدد من الشركاء، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، وسيتم إطلاق هذه المبادرات خلال فعاليات مؤتمر المناخ.
 
وشارك في الإجتماع أكثر من 25 ممثل عن عدد من المنظمات الدولية والشركات المعنية بقضايا المياه حيث تم الرد علي أغلب الاستفسارات التي تم إثارتها وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة التوجيهية من الحكومة الهولندية ومعهد استكهولم الدولي للمياه.
 
كما يجري التنسيق لبعض الانشطة التحضيرية للجناح الدولي للمياه خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه 16-19 اكتوبر.
 
الجدير بالذكر أن إسبوع القاهرة الخامس للمياه سيُعقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" ، إيماناً من الدولة المصرية بأهميةمحور المياه في ملف تغير المناخ ، مشيراً إلى أن التوصيات التى ستصدر عن الإسبوع سيتم رفعها للمناقشة في جناح المياه كما أنه منالمتوقع أن يشهد الإسبوع مشاركة أفريقية واسعة بجلسات تمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع المياه ، بالإضافة لعقد إجتماع مشترك لوزراء المياه والزراعة العرب علي هامش فاعليات الاسبوع ، وتنظيم الجولة الثانية لحوار السياسات لدول الندرة المائية لصياغة توصيات يتم رفعها لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه والذى سيعقد فى نيويورك خلال شهر مارس2023.

وزارة الموارد المائية والرى

جناح المياه

مؤتمر الاطراف

الامم المتحدة



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