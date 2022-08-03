وزيرة التضامن: إنشاء مركز جديد لعلاج الإدمان فى سوهاج.. صور

كتب مدحت وهبة

وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، لإنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة سوهاج بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكالفحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويتضمن المركز أيضًا خدمات سحب السموم والتأهيل و3 عيادات خارجية - صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية - ملعب كرة قدم - ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل، ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا قرابة 5000 مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى، كما يوفر المركز ما يقرب من 80 فرصة عمل لأبناء محافظة سوهاج.

وصرحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى خلال عام 2021 ما يقرب من 4886 اتصالا هاتفيا من أبناء محافظة سوهاج لطلب العلاج، ووفقا لبروتوكول التعاون سيتم إنشاء مركز مُتكامل لعلاج مرضى الإدمان "مركز العزيمة لعلاج الإدمان"، وسيقدم المركز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، لافتة إلى أن عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والجهات الشريكة للخط الساخن تبلغ 28 مركزا علاجيا حاليا بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركز علاجي فقط في عام 2014 ، ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، بجانب أيضا التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تمويل قروض بالتعاون مع بنك ناصر لإنشاء مشروعات صغيره لهم، كما أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين جدد من قبل القيادة السياسية في محافظتي قنا والجيزة، كما تم توقيع بروتوكول مع محافظ دمياط لإنشاء أول مركز متكامل بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.