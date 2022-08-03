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لتعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة..

التعليم تكشف حقيقة تداول فيديو لشخص يدعى تواجده بكنترول الثانوية العامة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:28 ص
التعليم تكشف حقيقة تداول فيديو لشخص يدعى تواجده بكنترول الثانوية العامة المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الفيديو الذى تم تداوله لشخص يدعي تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة، بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، وأن ما ورد بالفيديو المتداول مزيف، ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذا الشخص غير تابع للوزارة نهائياً، مُشددةً على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022 يتم إلكترونياً بالكامل داخل كنترولات مؤمّنة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صناعي ومروجي ذلك الفيديو.
 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

مجلس الوزراء

نتيجة الثانوية العامة

كونترول الثانوية العامة



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