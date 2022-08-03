الكهرباء: تحميل فاتورة يوليو اليوم على منافذ الدفع الإلكترونى

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم تحميل فاتورة شهر يوليو التى يتم تحصيلها خلال هذه الأيام على جميع منافذ الدفع الإلكترونى مساء اليوم الأربعاء، مؤكدا أن إصدار فواتير الاستهلاك يتم خلال الفترة من 1 إلى 5 من كل شهر.

وأوضح فودة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتقديم كافة التسهيلات للمشتركين للتيسير عليهم فى عملية سداد فواتير الاستهلاك.

وأضاف فودة، أن معدلات استهلاك شهر يوليو مرتفعة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن هذه الفاتورة ليست أعلى فاتورة خلال أشهر الصيف ولكن فاتورة سبتمبر التى تعبر عن استهلاك شهر أغسطس هى الأعلى خلال الصيف.