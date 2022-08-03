أسماء ضحايا أسوان فى حادث "صحراوى سوهاج"

وتبين أن الضحايا أبناء محافظة أسوان، هم: "جابر حنفي محمد علي٥٠سنه، ادفو اسوان مشرحه م المراغه، وأحمد عبدالسميع محمد احمد٢١سنه، ادفو اسوان، مشرحه م المراغه، ومساعد ابوزيد ابراهيم حسن، ادفو اسوان ٣٧ سنه، مشرحه مستشفى جهينه، ومها خالد محمود ٢٥سنه، من مركز ادفو اسوان، وتم نقلة الجثة الى مشرحه المراغة، وسيد حساني ابراهيم٤٧سنه ادفو اسوان مشرحه المراغه، وعبد الرحيم شعبان عبده احمد٢٦سنه، ادفو اسوان مشرحه مستشفى جهينه، وحسن بسطاوى وابنه مصطفى حسن بسطاوى وخالد محمود"، بالإضافة إلى 4 أشخاص آخرين مجهولين الهوية.

وينتظر أهالى هؤلاء الضحايا جثامين ذويهم لتوديعها إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة في كل منطقة من المناطق التى يقيم بها الضحايا في نطاق مركز إدفو بمحافظة أسوان، وذلك بعد أن تم إيداع جثامين الضحايا في المشرحة بمحافظة سوهاج تحت تصرف النيابة.



