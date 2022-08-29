مصرع شخص وإصابة آخر بسبب سقوطهما من أعلى عقار في المعصرة

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوطهما من أعلى عقار بمنطقة المعصرة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، مفاده سقوط شخصين من علو، ووجود متوفي ومصاب بمنطقة المساكن الجديدة في المعصرة، بالقرب من طريق الاوتوستراد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط شخصين من علو ووفاة أحدهما وأصابة الاخر وتم نقله لمستشفى حلوان لتلقي العلاج وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.