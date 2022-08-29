أخبار × 24 ساعة.. تفاصيل إضافة سلع جديدة على البطاقات بداية الشهر المقبل

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

الزراعة: 50% من منتجي البن عالميا سيخرجون من الخدمة بسبب التغيرات المناخية

التموين: 36 مليون مستفيد من المنحة الاستثنائية بالبطاقات التموينية

التعليم تبدأ تدريب المعلمين على منهجية الجدارات حتى 1 سبتمبر المقبل

الزراعة: نزرع 1.1 مليون فدان من الأرز لتلبية احتياجات المواطنين

"الصحة": المخزون الاستراتيجى للأدوية والمستلزمات الطبية يكفى 7 أشهر

التموين تكشف تفاصيل إضافة سلع جديدة على البطاقات بداية الشهر المقبل

وزير التموين: انطلاق معرض أهلا مدارس 1 سبتمبر و800 فرع ثابت ومتحرك

التعليم: نعمل على عودة دور المدرسة الحقيقى وانضباط الدراسة الفترة المقبلة

وزير الصحة يوجه بإعداد خطة لنقل الخدمات من المستشفيات المقرر تطويرها لآخرى بديلة

غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة جنوب سيناء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأوقاف توضح حقيقة تصريح: "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين قول خاطئ