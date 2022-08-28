اليوم السابع
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التموين تكشف تفاصيل إضافة سلع جديدة على البطاقات بداية الشهر المقبل

الأحد، 28 أغسطس 2022 07:02 م
التموين تكشف تفاصيل إضافة سلع جديدة على البطاقات بداية الشهر المقبل محمد سعد الله
كتب الأمير نصرى

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قال محمد سعد الله وكيل تموين الإسكندرية، إننا أضفنا 5 سلع بداية من شهر سبتمبر وهى المسلى النباتى بسعر 24 جنيها، علبة تونة بـ 12 جنيها، برطمان مربى بـ 14 جنيها، ودقيق معبأ بـ 11 جنيها وظرف طحينة بـ 2 جنيه.
 
وأضاف محمد سعدالله خلال إتصال هاتفى ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، إن وزير التموين يتابع السلع المعروضة للمواطنين ويضيف أكثر السلع استفادة لهم، عن طريق استقصاء بعض البيانات عبر منافذ التوزيع ويتم إضافتها.
 
وأوضح: نحن على مشارف الدخول على موسم المدارس ولذا وفرنا مربى وجبن معبأة وألبان جافة، وحلاوة، وطحينة، فضلا عن احتياجات الأطفال والمنازل وباقى السلع الأساسية الموجودة على البطاقات التموينية من سكر وأرز وخل وملح، ومكرونة وزيت، وشاى، كما يوجد دعم إضافى للأسر الأكثر احتياجًا.
 
 

التموين

وزاره التموين

تموين الاسكندريه

زيت

سكر



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