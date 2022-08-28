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الزراعة: نزرع 1.1 مليون فدان من الأرز لتلبية احتياجات المواطنين

الأحد، 28 أغسطس 2022 09:51 م
الزراعة: نزرع 1.1 مليون فدان من الأرز لتلبية احتياجات المواطنين الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بالزراعة، موضحاً أن ذلك يظهر في زيادة المساحة المنتجة في مصر، وتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه.
 
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إنجي القاضي، أن مجموعة متميزة من الباحثين المصريين، استطاعوا التغلب على تحديات تواجه قطاع الزراعة، لمواجهة الآثار والمتغيرات العالمية من خلال البحث العلمي، مشيرا إلى أنه كان لدينا أصناف معينة من الأرز تستهلك كميات كبيرة من المياه، مما جعلنا نضع مقنن مائي محدد.
 
وأوضح أنه هناك كان هناك تحدي لزيادة مساحات الأرز، مع محدودية الموارد المائية، فتم تكثيف البحوث العلمية لتطوير تقاوي جديدة، وراينا أكثر من نموذج يكون استهلاكها من الماء محدود وأصنافي فيها تباعد أوقات الري.
 
وأكد أن المقنن المائي جعلنا نستطيع زراعة 724 ألف فدان، ونضيف لهم من الأصناف المتحملة للملوحة وطول فترات الري، 350 ألف فدان، ووصلت لـ1.1 مليون فدان مما يجعلنا نلبي احتياجات المواطن.
 
 
 
 

متحدث الزراعه

الارز

الموارد المائيه



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