وزير التموين: انطلاق معرض أهلا مدارس 1 سبتمبر و800 فرع ثابت ومتحرك

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى ‏المعارض أهمية خاصة لما تمثله من أهمية كبيرة لتخفيف ‏العبء على المواطن بالتخفيضات الموجودة بها، وأن ‏المعرض الرئيسى الخاص بـ "أهلا مدارس" سيشرف بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا ‏الى أن الافتتاح سوف يكون 1 من سبتمبر ولمدة 10 أيام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحه 6000 متر وبمشاركة 199 ‏عارض متنوع ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ‏ومصنوعات جلدية من أحذية وشنط وملابس جاهزة وأجهزة ‏الكمبيوتر ومستلزماته، إضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية ‏والشركة القابضة للصناعات الغذائية وأدوات التعقيم، والمشغولات اليدوية والبصريات وعيادات الأسنان ومعرض ذوى الهمم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من البنوك لتسهيل الأمر على المواطن.

وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء ‏عدد 23 معرضا رئيسيا بالمحافظات وعدد 119 معرضا ‏فرعيا وعدد 33 شادر، إضافة إلى 27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة.‏

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى ‏للوزارة معاون الوزير إن التخفيضات قد تصل فى بعض المنتجات إلى 50 جنيها إضافة إلى التخفيضات بمستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل وأقلام تصل إلى 30% والأحذية فى بعض المعروضات سوف تتفاوت اسعارها ما بين الـ175 جنيها إلى الـ195 جنيها والملابس بها معروضات تتفاوت ما بين 20 إلى 50 جنيها.