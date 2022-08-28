وزير التموين: انطلاق معرض أهلا مدارس 1 سبتمبر و800 فرع ثابت ومتحرك

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى المعارض أهمية خاصة لما تمثله من أهمية كبيرة لتخفيف العبء على المواطن بالتخفيضات الموجودة بها، وأن المعرض الرئيسى الخاص بـ "أهلا مدارس" سيشرف بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى أن الافتتاح سوف يكون 1 من سبتمبر ولمدة 10 أيام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحه 6000 متر وبمشاركة 199 عارض متنوع ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ومصنوعات جلدية من أحذية وشنط وملابس جاهزة وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماته، إضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وأدوات التعقيم، والمشغولات اليدوية والبصريات وعيادات الأسنان ومعرض ذوى الهمم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من البنوك لتسهيل الأمر على المواطن.
وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء عدد 23 معرضا رئيسيا بالمحافظات وعدد 119 معرضا فرعيا وعدد 33 شادر، إضافة إلى 27 قافلة متحركة و500 مكتبة.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير إن التخفيضات قد تصل فى بعض المنتجات إلى 50 جنيها إضافة إلى التخفيضات بمستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل وأقلام تصل إلى 30% والأحذية فى بعض المعروضات سوف تتفاوت اسعارها ما بين الـ175 جنيها إلى الـ195 جنيها والملابس بها معروضات تتفاوت ما بين 20 إلى 50 جنيها.
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