ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة بعمليات التداول خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، منها السفينة،(WADI SAFAGA ) والتي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة من إتخاذ العديد من الخطوات الإستباقية والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9350 طن تشمل: 5750 طن يوريا و 3600 طن بضائع متنوعة ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63624 طن تشمل: 26002 طن ذرة و 13000 طن قمح و 4585 طن فول و 3139 طن ابلاكاش و 988 طن خشب زان و 5150 طن سلاج و 1841 طن حديد و 6960 طن خردة و1959 طن رخام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 974 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 69 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1357 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 98608 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161087 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1347 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3053 شاحنة .