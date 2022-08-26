جمارك الصادر بدمياط تضبط محاولة تهريب كمية من خردة الرصاص

دمياط - معتز الشربينى

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحى أبو الروس مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع إدارة مباحث ميناء دمياط، من ضبط محاولة تهريب كمية من خردة الرصاص المحظور تصديره بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022.

وذلك بناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بوجود معلومات سرية عن محاولة شركة أ. ل. ا تصدير أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول البيان الجمركى رقم 15262 لسنة 2022 والمحمل داخل عدد 2 حاوية 20 قدم رقمى 3023776 و1239859 مصدرتين إلى سلوفينيا والصنف طبقا للمستندات المقدمة قوالب ألومونيوم.

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة من محمد محمد نور مدير الإدارة ومحمد الزغبى مأمور الحركة وطارق الفرارجى مأمور التعريفة ومصطفى يوسف مدير التعريفة لمعاينة مشمول الحاويات بحضور أيمن الدسوقى وهيثم الأطرش بمكافحة التهرب الجمركى ومحمد خضر بالأمن الجمركى فتبين وجود 24 قالب ألومونيوم فى واجهة الحاوية للتموية والباقى كمية من قوالب الرصاص الخام بوزن 47 طنا و90 كيلو جرام محظور تصديرها طبقا لقرار وزارة الصناعة والتجارة.

وبلغ إجمالى التعويضات الجمركية المستحقة حوالى 3 ملايين و801 ألف و783جنيها.

وقرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وزارة التجارة والصناعة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.