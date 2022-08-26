حريق هائل يلتهم شقة سكنية بدمياط دون خسائر بشرية

دمياط - فريق المحافظات

تلقت قوات الأمن بدمياط، بلاغا أفاد وقوع حريق داخل إحدى الوحدات السكنية بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة مركز دمياط، برفقة رجال الإسعاف والحماية المدنية لموقع البلاغ.

ودفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما تمكن رجال الاطفاء من إخماد النيران والسيطرة على الواقعة دون وقوع خسائر بشرية.

وروي شهود عيان أن أهالى المنطقة فوجئوا بتطاير النيران، وسماع استغاثات من قبل السكان، مؤكدين قيام بعض شباب المنطقة بمحاولة إنقاذ الموقف حتى وصول رجال الحماية المدنية.

وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.