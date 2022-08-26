اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 أغسطس 2022 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حريق هائل يلتهم شقة سكنية بدمياط دون خسائر بشرية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 04:32 م
حريق هائل يلتهم شقة سكنية بدمياط دون خسائر بشرية حريق - أرشيفية
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت قوات الأمن بدمياط، بلاغا أفاد وقوع حريق داخل إحدى الوحدات السكنية بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة مركز دمياط، برفقة رجال الإسعاف والحماية المدنية لموقع البلاغ. 
 
ودفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما تمكن رجال الاطفاء من إخماد النيران والسيطرة على الواقعة دون وقوع خسائر بشرية. 
 
وروي شهود عيان أن أهالى المنطقة فوجئوا بتطاير النيران، وسماع استغاثات من قبل السكان، مؤكدين قيام بعض شباب المنطقة بمحاولة إنقاذ الموقف حتى وصول رجال الحماية المدنية.
 
وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.
 
 

حريق هائل

قوات الامن

محافظ دمياط

محافظة دمياط

أخبار محافظة دمياط

الاسعاف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة