أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: 500 ألف مستفيد من صندوق نظام تأمين الأسرة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الكهرباء: الهيدروجين الأخضر سيعتمد على ماء البحر.. ووقعنا 7 بروتوكلات لإنتاجه
"التضامن" تتلقى 9878 طلب تطوع لشباب وفتيات من 80 دولة للمشاركة بقمة المناخ
"التعليم" تكشف حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة بعد التظلم
وزير التموين: إرسال رسالة على كود صرف الخبز للأسر المستحقة للمنحة الاستثنائية
"الصحة" تكشف عن تحاليل هامة للأم الحامل.. أبرزها الالتهاب الكبدى
التضامن: اقتراح بإنشاء صندوق لعلاج آثار الطلاق على الأطفال وآخر للأيتام
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