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أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: 500 ألف مستفيد من صندوق نظام تأمين الأسرة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التضامن: 500 ألف مستفيد من صندوق نظام تأمين الأسرة وزارة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
الكهرباء: الهيدروجين الأخضر سيعتمد على ماء البحر.. ووقعنا 7 بروتوكلات لإنتاجه
 
"التضامن" تتلقى 9878 طلب تطوع لشباب وفتيات من 80 دولة للمشاركة بقمة المناخ
 
"التعليم" تكشف حقيقة حصول طالبة بالثانوية العامة على 57 درجة بعد التظلم
 
وزير التموين: إرسال رسالة على كود صرف الخبز للأسر المستحقة للمنحة الاستثنائية
 
"الصحة" تكشف عن تحاليل هامة للأم الحامل.. أبرزها الالتهاب الكبدى
 

 


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